Der Zug sei in voller Fahrt gewesen. Dann sei man plötzlich zu einer Art Biegung in den Gleisen gekommen und entgleist, beschrieb der Passagier Chris Karnes den Hergang in der "Seattle Times". Er und sein Freund hätten großes Glück gehabt, sie seien in die Polster der gegenüberliegenden Sitze geschleudert worden. "Das einzige Zugteil, das auf den Schienen ist, ist die hintere Lokomotive", schildert er die Situation nach dem Unglück. "Es gibt mehrere Waggons, die über die Überführung hängen."