Bis in dieses Hotel hat sich die Lawine Bahn gebrochen.

Quelle: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Eine etwa 300 Meter breite Lawine ist in ein Hotelrestaurant in der Ostschweiz gekracht und hat drei Menschen leicht verletzt.



Wie die Polizei mitteilte, suchten Einsatzkräfte am Abend nach möglichen Vermissten. Dabei kamen neben technischem Gerät auch Lawinenhunde zum Einsatz. Der Lawinenabgang ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Schwägalp im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf rund 1.300 Metern Höhe. Die Lawine löste sich am Hang gegenüber des Hotels.