Karte von Algerien mit Algier und Boufarik

Quelle: ZDF

Der 82-Jährige ist gesundheitlich schwer angeschlagen und tritt kaum noch öffentlich auf. Seit einem Schlaganfall 2013 sitzt er im Rollstuhl und hat Probleme zu sprechen. Derzeit hält sich Bouteflika nach Medienberichten zu medizinischen Untersuchungen in Genf in der Schweiz auf. Viele Algerier sehen in ihm nur noch eine Marionette von Militärs, Familienclans und der einflussreichen Wirtschaftselite des Landes.