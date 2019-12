Explosion in Blankenburg

Quelle: dpa

Bei einer schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz ist ein Mensch gestorben. Das sagte ein Polizeisprecher. Rund 25 Menschen wurden verletzt. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort. Es sei zudem ein Einsatzstab eingerichtet worden.



Das Gebäude liegt am Rande der Harzstadt. Zur Ursache für die Explosion und zur Schwere der Verletzungen der Menschen konnten noch keine Aussagen gemacht werden. Eine Kita in der Nähe wurde evakuiert. Die Explosion soll sich kurz vor 9.00 Uhr ereignet haben.