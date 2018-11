Wahlberechtigte geben in Ridgeland ihre Stimme ab. Quelle: Rogelio V. Solis/AP/dpa

Im US-Senat deutet sich kurz vor Ende der meisten Auszählungen der Kongresswahlen noch einmal ein Endspurt der Republikaner an. 51 Sitze sind von US-Medien bereits bestätigt, ein weiterer Sieg in Florida steht so gut wie fest und in Arizona deutet er sich an.



In Mississippi kommt es am 27. November zu einer Stichwahl. Mit einem Sieg hier käme die Partei Donald Trumps auf 54 der 100 Sitze im Senat. Bisher hatten die Republikaner eine hauchdünne Mehrheit von 51 zu 49 Sitzen.