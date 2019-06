Die Grünen können ihren Rekordwert in der Politbarometer-Projektion halten. CDU/CSU und SPD bleiben auf niedrigem Niveau. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die Union weiterhin auf 27 Prozent, die SPD könnte sich leicht verbessern auf 14 Prozent (plus eins) und die Grünen erreichten erneut 26 Prozent. Die AfD bliebe bei 13 Prozent, die FDP bei sieben Prozent und auch die Linke erhielte unverändert sieben Prozent. Die anderen Parteien zusammen lägen bei sechs Prozent (minus eins). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als einziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit.