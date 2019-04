Eine Mehrheit findet Deutschland nicht sozial gerecht genug.

Quelle: Miguel Villagran/dpa

Deutschland befindet sich laut einer Mehrheit der Bürger in einer sozialen Schieflage. Das berichtet die "Leipziger Volkszeitung" unter Berufung auf eine Umfrage der Meinungsforscher von Uniqma.



Für 65 Prozent geht es in Deutschland nicht sozial gerecht zu. Im Osten kritisierten dies 73 Prozent, im Westen 63 Prozent. Zugleich finden 89 Prozent, dass im Land zu viel gemeckert werde. 83 Prozent seien der Meinung, dass es den Deutschen so gut geht wie noch nie und sie zufriedener sein sollten.