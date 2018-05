Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die große Mehrzahl der Bundesländer will bei den von der Koalition vereinbarten Ankerzentren für Asylbewerber zunächst nicht mitmachen. Das ergaben eine Umfrage der dpa sowie Äußerungen der vergangenen Tage.



Bundesinnenminister Seehofer hatte am 3. Mai angekündigt, ab August oder September mit einer Pilotphase für Ankerzentren starten zu wollen. Ziel dabei ist es, Flüchtlinge bis zum Abschluss ihrer Asylverfahren in Großunterkünften unterzubringen und sie nicht mehr zu verteilen.