In der Sonntagsfrage liegt die Union weiterhin deutlich vor der SPD. Quelle: dpa

In der Politbarometer-Projektion liegt die Union weiterhin sehr deutlich vor der SPD: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU unverändert auf 39 Prozent und die SPD wie zuletzt auf 22 Prozent. Die Linke bliebe bei neun Prozent und die Grünen bei acht Prozent. Die FDP könnte mit zehn Prozent (plus eins) erneut zulegen und die AfD verschlechterte sich auf acht Prozent (minus eins). Die anderen Parteien zusammen erreichten vier Prozent (unverändert).