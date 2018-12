Gottfried Curio (AfD) lässt alle für seine Partei wichtigen Schlüsselwörter fallen: Der Pakt bewirke die "massenhafte Einwanderung in die Sozialsysteme", er fördere "Einwanderung ohne Obergrenze", die Folge seien "Chaos, Gewalt und Verdrängung" in Deutschland. Der Pakt, sagt Curio, sei ein "gigantisches Umsiedlungsprogramm" und "verschafft uns ein jährliches 2015". Verantwortlich dafür sei Bundeskanzlerin Angela Merkel, die wie 2015 "Illegales nachträglich legal" machen wolle, was "sich jeder Berufskriminelle wünscht".



Kritik am UN-Migrationspakt haben auch FDP, Linke, Grüne, aber nicht so grundsätzliche. Die Linke ist zwar zum Großteil für den Pakt, findet aber vieles zu ungenau. So hätte die "unsägliche" Kriminalisierung der Seenotrettung, wie Petra Pau es sagt, darin auch erwähnt werden müssen, ebenso die Rolle von Rüstungstransporten. Sie mahnt auch in Richtung AfD: "Wir sprechen hier über Menschen, Menschen mit Würde." Stephan Thomae (FDP) macht die Regierung verantwortlich für das Kommunikationsdurcheinander, sie hätte "frühzeitig, von sich aus, proaktiv" über den Pakt informieren müssen. Angieszka Brugger (Grüne) beschwört eine Allianz gegen die Argumente der AfD: "Bleiben wir cool, klar und menschlich und kontern wir den Verschwörungstheorien mit Sachlichkeit, Menschlichkeit und Empathie."