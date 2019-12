Polizisten im Weserstadion. Archivfoto

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Im Streit um Kosten durch Polizeimehrarbeit bei Hochrisikospielen will Bremen das vor Gericht erstrittene Geld der Deutschen Fußball Liga komplett an die Polizei weiterreichen. Eine weitere Tranche für die Bezahlung von Überstunden werde mit dem Dezembergehalt ausgezahlt, sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer.



Die nun angewiesene Summe beläuft sich auf 170.000 Euro. Bei einem Gesamtumsatz von deutlich mehr als vier Milliarden Euro sei eine Beteiligung der DFL absolut vertretbar, so Mäurer.