Die steigenden Kosten beim Projekt Stuttgart 21 können nach Einschätzung des Fahrgastverbandes Pro Bahn negative Folgen für Bahnkunden haben. Durch die Mehrkosten fehle das Geld an anderer Stelle, beispielsweise für den dringenden Ausbau so mancher regionaler Strecke, sagte Sprecher Karl-Peter Neumann der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass die Bahn einen Kostenrahmen von 7,6 Milliarden Euro für das Projekt erwartet, rund eine Milliarde mehr als bisher.