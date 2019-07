Die Zentrale der Deutschen Bahn in Berlin.

Quelle: Lisa Ducret/dpa

Die Bahn will eine mögliche Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Fernverkehr-Tickets an die Kunden weitergeben - das hieße aber nicht automatisch, dass die Fahrkarten im gleichen Maße günstiger würden.



"Unsere Kunden würden (...) erheblich profitieren - sei es in Form neuer attraktiver Angebote oder reduzierter Ticketpreise", teilte Konzernchef Richard Lutz mit. Eine solche Entscheidung der Politik würde auch "zusätzlichen Spielraum für weitere Investitionen in unsere Fahrzeugflotte schaffen".