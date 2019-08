CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der "Welt" (Samstag), die Partei wolle das Klimapaket angesichts einer schwächeren Wachstumsdynamik mit einem Konjunkturpaket verknüpfen zu einem "Zukunftspaket für Deutschland". Die CSU will dem Bericht zufolge Arbeitnehmer entlasten und strebt eine Unternehmenssteuerreform an. Sie wolle zudem Milliarden in Infrastruktur, Digitalisierung sowie in Klimainnovationen und Klimainvestitionen stecken.