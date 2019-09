Meine Freundin Debbie hat kein Auto. Sie fährt ihre Kinder durch die Stadt in einem Lastenrad. "Das geht", sagt sie. "Damit erledigen wir unsere Einkäufe und das, was so bis fünf Kilometer entfernt ist. Und wenn wir in die andere Ecke von Berlin wollen, dann fahren wir mit den Öffis. Wenn wir einen Ausflug ins Havelland oder so machen wollen, dann leihen wir uns das Auto von der Oma."