Auch Katarina Barley, Spitzenkandidatin der SPD, plädiert für ein soziales Europa. Arbeitnehmerrechte seien "plattgemacht" worden, die Gewerkschaften existierten fast nicht mehr in Großbritannien. Barley - selbst auch britische Staatsbürgerin - macht ihrem Ärger über die Populisten Luft: "Das ist das Wesen der Populisten. Die sagen: 'Ich hau' alles kurz und klein' - haben aber keinen Plan, wie sie es wieder aufbauen. Und das sieht man in Großbritannien wirklich, die haben keinen Plan. Nigel Farage hat sich verpisst - Entschuldigung, wenn ich das so sage - nach dem Referendum. I want my life back. Ja, klar. Was ist das denn für ein Mist? Der macht alles kaputt. Und das ist Populismus: Alles kaputt machen und sich dann verpissen. Entschuldigung."