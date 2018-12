Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Ralph Brinkhaus.

Vor den Wahlen im kommenden Jahr hat sich Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) besorgt gezeigt über Verzerrungen politischer Debatten in sozialen Netzwerken. "Vor allem im Netz und in sozialen Medien wurde eine Welle von Unwahrheiten und Diffamierungen ausgelöst", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



Diese Entwicklung greife den Kern der Demokratie an, die freie Meinungsbildung. Brinkhaus regte an, die Einflussnahme sogenannter Social Bots deutlicher zu machen.