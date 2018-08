Auch dass es in Berlin viele symbolträchtige jüdische Einrichtungen gibt, glaubt Antisemitismusbeauftragter Klein, ziehe Judenhasser an. Und noch einen Grund gibt es laut Königsberg: Antisemitische Beleidigungen fallen mittlerweile eher auf. "Man ist bereiter hinzuhören und sie ernst zu nehmen." "Du Jude" ist eben eine Verunglimpfung, nicht nur ein Schimpfwort vielleicht, das toleriert wird. "Das ist der erste notwendige Schritt. Indem man es erkennt und nicht abtut, kann die Bekämpfung Fortschritte machen", sagt Königsberg.



In Berlin hatte es in den vergangenen Monaten einige judenfeindliche Straftaten gegeben, die bundesweit Aufsehen erregt hatten. So wurde beispielsweise ein Mann, der eine Kippa trug, beschimpft und mit einem Gürtel geschlagen. Ende April kam es unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" zu einer Solidaritätsdemonstration, die auch in anderen Städten übernommen wurde. Gideon Joffe, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, hatte daraufhin konkrete Maßnahmen und Konzepte gegen den Antisemitismus gefordert. Viel passiert ist seitdem allerdings noch nicht.