Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist die US-Präsidentengattin Melania Trump in das Grenzgebiet zu Mexiko gereist, um illegal ins Land gelangte Kinder zu besuchen. Die First Lady wollte am Donnerstag in Tucson im Bundesstaat Arizona außerdem an einer Podiumsdiskussion mit Grenzschutz- und Zollbeamten sowie Bundespolizisten teilnehmen. Vor einer Woche hatte Melania Trump in der texanischen Grenzstadt McAllen ein Heim für Migrantenkinder besucht.