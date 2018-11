Weihnachten im Weißen Haus.

Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Die US-amerikanische First Lady Melania Trump (48) hat die Weihnachtsdekoration des Weißen Hauses präsentiert. Unter dem Motto "American Treasures" präsentierte sie in einem Video die Räume in Washington.



Rot ist in diesem Jahr eine der dominanten Farben - ein "Symbol des Mutes und der Tapferkeit", wie das Weiße Haus mitteilte. In den Hallen und Fluren glänzen rote Formbäume oder schmücken rote Kugeln das Grün der Tannen. Das Weiße Haus erwartet nach einigen Angaben 30.000 Besucher.