Neben US-First-Lady Melania Trump hat sich auch die frühere First Lady Laura Bush in die Debatte über amerikanische Einwanderungspolitik eingebracht. Zugewanderte Familien entlang der Grenze zu Mexiko in Gruppen von Eltern und Kindern zu trennen, sei "brutal" und "unmoralisch". "Es bricht mir das Herz", schrieb sie in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Washington Post" am Sonntag. Laura Bush ist die Ehefrau von Ex-Präsident George W. Bush, der die USA von 2001 bis 2009 regierte.