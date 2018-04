Müller: Andere Länder in der Region der SADC wünschen sich Stabilität. Den Vorsitz hat derzeit Südafrika. Dessen Präsident Zuma hat sich sehr besorgt geäußert. Die SADC beobachtet jetzt und will vermitteln, wenn nötig. Das ist ein wichtiger Punkt. Simbabwe ist sehr instabil - einerseits politisch; es gibt Menschenrechtsverletzungen, die kritische Opposition unterliegt starken Einschränkungen. Andererseits herrscht eine gravierende wirtschaftliche Instabilität - Wasser und Elektrizität fehlen. Für die Bevölkerung ist das eine katastrophale Situation. In den Nachbarländern gibt es sehr viele Flüchtlinge aus Simbabwe - vor allem in Südafrika ist das ein Problem. Schätzungen zufolge leben zwischen einer und drei Millionen Menschen aus Simbabwe in Südafrika. Dort hat man selbst mit einer ökonomischen Krise zu kämpfen. Daher hat keiner im südlichen Afrika ein Interesse daran, dass die Situation weiter eskaliert und noch mehr Flüchtlinge kommen.