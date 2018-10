Justizministerin Barley kritisiert AfD-Portale. Archivbild Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die AfD sorgt mit Online-Portalen, auf denen Schüler politische Äußerungen von Lehrern melden sollen, weiter für Empörung. "Organisierte Denunziation ist ein Mittel von Diktaturen", sagte Justizministerin Katarina Barley (SPD) der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



Wie bereits in Hamburg geschehen, will die AfD in mehreren Bundesländern Meldeplattformen gegen Lehrkräfte einrichten, die angeblich gegen das Neutralitätsgebot verstoßen und sich kritisch über die Partei äußern.