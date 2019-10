Im umkämpften Nordosten Syriens sind nach Angaben von syrischen Kurden mehr als 700 Unterstützer der Terrormiliz IS aus einem Haftlager geflohen. Die dort Festgehaltenen hätten die Tore des Camps in Ain Issa angegriffen und seien entkommen, berichteten die syrisch-kurdischen Behörden.



Während ihrer Flucht kam es demnach zu Gefechten und türkischen Luftangriffen in der Nähe. In dem Haftlager sind 12.000 Menschen untergebracht, darunter 1.000 Frauen mit Verbindungen zum IS und deren Kinder.