Wir sind an einem Höhepunkt an Einfluss auf das Klima. Matthias Mengel, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

In den letzten drei Jahren gab es zudem neue Erkenntnisse zu den Eisschilden. Sie reagieren viel sensibler auf Klimaänderungen, als wir bisher dachten. Auch diese Faktoren müssen wir einrechnen, daher kann der Anstieg selbst im Szenario von nur moderater Klimaerwärmung drei Meter betragen. Die Gefahr ist, dass wir in den nächsten Jahrzehnten wenig von den Auswirkungen unserer CO2-Emissionen mitbekommen werden und deswegen unsere Klimaziele übergehen. Der Meeresspiegel ist sensibel für die jetzigen Emissionen, wir können es halt nur noch nicht sehen. Vor 50 Jahren haben wir weniger als halb so viele Emissionen ausgestoßen wie heute. Jetzt ist unser Einfluss auf den Meeresspiegel also mehr als doppelt so groß. Wir haben unser Klima nie stärker beeinflusst als gerade jetzt, die CO2-Emissionen sind so hoch wie nie.