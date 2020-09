Unser Organismus ist so programmiert, dass es nicht immer so weitergehen kann. Thomas Lampert, Robert-Koch-Institut

Die Entwicklung sei kaum verwunderlich, sagt Thomas Lampert, Experte für Soziale Determinanten der Gesundheit vom Robert-Koch-Institut. "Mittlerweile werden wir doch sehr alt. Unser Organismus ist so programmiert, dass es nicht immer so weitergehen kann."



Demografen hätten bereits vor 20, 30 Jahren ein Abflachen prognostiziert. Es gibt aber auch ganz konkrete Gründe. So habe es in den 1990er Jahren gerade im Osten ein Zugewinn an Lebenszeit gegeben. Durch die Angleichung, etwa bei der medizinischen Versorgung nach Schlaganfällen oder Herzinfarkten, sei die Lebenserwartung auf West-Niveau gestiegen. "Diese Dynamik hat es in den vergangenen Jahren nicht mehr gegeben", sagt Lampert.