Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude

Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Am ersten Tag des Prozesses über den Auslieferungsantrag für Julian Assange hat der Anwalt der US-Regierung dem Wikileaks-Gründer die Gefährdung von Menschenleben vorgeworfen. Durch die illegale Veröffentlichung sensibler Daten seien US-Informanten in manchen Ländern in Gefahr gebracht worden, sagte James Lewis beim Prozessauftakt in London.



Assanges Unterstützer sehen in den Vorwürfen einen Angriff auf die Pressefreiheit. Mehrere Demonstranten hatten sich vor dem Gerichtsgebäude versammelt und forderten Assanges Freilassung.