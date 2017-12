Hans-Günther Ritz: In der Werkstatt ein Leistungsträger zu sein, heißt noch lange nicht, dass man auch auf dem ersten Arbeitsmarkt klarkommt. In Hamburg konnten seit den 1990er Jahren einige hundert Werkstattbeschäftigte mit Hilfe einer Arbeitsassistenz in den ersten Arbeitsmarkt wechseln. Von denen kommt im Durchschnitt aber jeder Zweite irgendwann zurück in die Werkstatt. Auch dies muss notfalls garantiert werden. Die meisten Menschen fühlen sich in der Werkstatt auch wohl und sind an einem normalen Arbeitsplatz nicht plötzlich voll integriert. Das soziale Leben wie in der Werkstatt - bis zum Heiratsmarkt - gibt es am ersten Arbeitsmarkt nicht.