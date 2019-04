Eine Rollstuhl-Fahrerin in einem Wahllokal. Symbolbild

Quelle: Angelika Warmuth/dpa

In fast allen Bundesländern dürfen vollbetreute Menschen künftig wählen gehen. In fünf Ländern gelten entsprechende Gesetze schon, drei Landtage einigten sich im März auf ein inklusives Wahlrecht, wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes ergab. Weitere fünf Landtage beraten derzeit Gesetzentwürfe.



Der Bundestag hatte beschlossen, dass künftig auch behinderte Menschen mit Vollbetreuung wählen dürfen. Die Reform tritt zum 1. Juli in Kraft - also erst nach der Europawahl Ende Mai.