Hubschrauber bringen Verletzte nach dem Unwetter ins Krankenhaus.

Quelle: Bartlomiej Jurecki/AP/dpa

Im Tatra-Gebirge im südlichen Polen sind nach heftigen Unwettern mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Personen wurden in Zakopane in der Nähe des fast 1.900 Meter hohen Giewont vom Blitz getroffen.



Das teilten Rettungskräfte der polnischen Presseagentur PAP mit. Zwei Rettungshubschrauber seien losgeschickt worden, um die Verletzten zu bergen. Die Wetterbedingungen in dem Gebirge waren am Morgen noch gut, verschlechterten sich aber im Laufe des Tages.