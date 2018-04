Der Europarat sieht eine Zunahme des Menschenhandels in Europa. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Menschenhandel mit dem Ziel, Opfer als billige Arbeitskräfte auszubeuten, breitet sich einem Expertenbericht zufolge in ganz Europa aus. Diese Form der "modernen" Sklaverei habe zuletzt unter anderem in Belgien, Großbritannien und Portugal die sexuelle Ausbeutung als drängendstes Problem abgelöst.



Zudem sei der Menschenhandel in allen untersuchten Ländern auf dem Vormarsch. Das heißt es in einem Bericht der Expertengruppe des Europarates der am Dienstag veröffentlicht wurde.