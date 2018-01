In China wurde erneut ein Regime-Kritiker festgenommen. Quelle: XinHua/dpa

Nach Kritik an der chinesischen Führung ist der prominente chinesische Bürgerrechtsanwalt Yu Wensheng festgenommen worden. Der 50-Jährige sei mit einem speziellen Einsatzkommando vor seinem Haus abgefangen und mitgenommen worden, berichtete seine Frau Xu Yan.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kennt den Anwalt von einem Besuch im April 2016 in Peking. Als Außenminister traf Steinmeier damals Yu Wensheng, um sich ein besseres Bild von der Menschenrechtslage in China machen zu können.