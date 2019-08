Der Menschenrechtsausschuss des Bundestags kann nicht wie geplant im September nach China reisen. Das teilte ein Sprecher in Berlin mit. "China weigert sich, den Ausschuss einreisen zu lassen." Die Reise war seit Monaten geplant und sollte nach Peking, Lhasa und Urumqi führen.



Beobachter schätzen, dass allein in den vergangenen drei Jahren in der Provinz Xinjiang mehr als eine Million Menschen in Umerziehungslager gesteckt wurden. Meist gehören sie zu den muslimischen Minderheiten.