Verena Bentele ist von Geburt an blind. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die designierte Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, sieht in der AfD eine Gefahr für das deutsche Gesellschaftssystem. Die AfD stelle viele menschenrechtliche und soziale Standards in Frage, sagte die frühere Behindertenbeauftragte der "Bild am Sonntag".



Sie kündigte an, sie werde als VdK-Präsidentin sehr wachsam sein, "wie die AfD mit schwächeren Menschen umgehen will". Bentele soll am Mittwoch an die Spitze des größten Sozialverbands Deutschlands gewählt werden.