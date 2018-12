Migranten auf dem Weg nach Kroatien (Archiv).

Quelle: Amel Emric/AP/dpa

Kroatiens Polizei schiebt nach Darstellung von Menschenrechtlern Migranten illegal über die "grüne" Grenze ins Nachbarland Bosnien-Herzegowina ab. Die zivile Beobachterorganisation Border Violence Monitoring (BVM) veröffentlichte dazu ein Dossier. Kroatien gehört zur EU, Bosnien-Herzegowina nicht.



Das kroatische Innenministerium erklärte, die Polizei halte sich an den Schengen-Grenzkodex, wenn sie Ausländer, die nicht zur Einreise in die EU befugt sind, direkt an der Grenze zurückweise.