Absperrung vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Zum Prozessbeginn gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner in der Türkei hat die Bundesregierung an die Rechtsstaatlichkeit der türkischen Justiz appelliert. "Die Türkei verweist stets auf die Unabhängigkeit ihrer Justiz", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts.



Vor diesem Hintergrund hoffe die Bundesregierung, "dass das heutige Verfahren in Istanbul ein ermutigendes Zeichen für Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz auch im Falle von Peter Steudtner setzen wird".