Die Gewalt in dem Bürgerkriegsland findet kein Ende.

Quelle: Anas ALkharboutli/dpa

Bei einem Luftangriff der US-geführten Militärkoalition im Osten Syriens sind mindestens 43 Menschen getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Unter den Opfern im letzten Rückzugsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat seien überwiegend Zivilisten, darunter auch 17 Kinder und 12 Frauen.



Laut der Beobachtungsstelle hätten die Bombardements im Morgengrauen stattgefunden und Häuser in dem Dorf Hadschin an der Grenze zum Irak getroffen.