Das Weiße Haus in Washington.

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa/Archivbild vom 27.08.2018

Nach Druck aus Pjöngjang hat das Weiße Haus ein für heute vorgesehenes Treffen im UN-Sicherheitsrat zur desaströsen Menschenrechtslage in Nordkorea blockiert. Das berichteten mehrere Diplomaten in New York.



Demnach wurde die Entscheidung, die Experten zufolge der Beschwichtigung von Machthaber Kim Jong Un dienen soll, auf höchster Ebene in Washington getroffen. Nordkorea hatte ein mögliches Treffen zu Menschenrechtsfragen zuvor "als eine weitere ernsthafte Provokation" verurteilt.