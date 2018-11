Die wiederholten Festnahmen des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nalwany in seiner Heimat waren laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte politisch motiviert. Bei Festnahmen zwischen 2012 und 2014 seien Rechte Nawalnys verletzt worden, zwei davon hätten ausdrücklich das Ziel gehabt, "politischen Pluralismus zu unterdrücken". Das Gericht in Straßburg wies Russland am Donnerstag an, Nawalny 63.000 Euro zu zahlen. Zudem müssten die Gesetze dahingehend angepasst werden, dass das Recht auf friedliche Versammlungsfreiheit beachtet werde.