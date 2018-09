Europarat in Straßburg. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Der Europarat feiert das Inkrafttreten der Europäischen Menschenrechtskonvention vor 65 Jahren. Das Vertragswerk zum Schutz der Grundrechte wurde am 3. September 1953 in zehn Ländern ratifiziert. Mittlerweile sind alle 47 Mitgliedstaaten des Europarats der Konvention beigetreten.



Der Europarat mit Sitz in Straßburg hat zur Aufgabe, über die Menschenrechte in seinen Mitgliedsländern zu wachen. Darunter sind Nicht-EU-Staaten wie Russland, die Türkei und die Ukraine.