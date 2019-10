Nawalny wurde von der EVP-Fraktion nominiert, der auch CDU und CSU angehören. Der russische Rechtsanwalt und politische Aktivist wurde 2011 bei einer Kundgebung vor der Duma das erste Mal verhaftet - viele weitere Verhaftungen folgten. 2013 wurde er bei der Bürgermeisterwahl in Moskau zweiter, 2017 prangerte er in einem Bericht politische Korruption an und kritisierte Putin und seine Verbündeten. Der Bericht löste in vielen russischen Städten Antikorruptionsproteste aus. Es gab Hunderte Festnahmen, darunter auch Nawalny. Als er 2018 bei den Präsidentschaftswahlen kandidieren will, hindern ihn die Behörden daran.