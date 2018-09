"Der UN-Menschenrechtsrat hat mehr als 50 Fachgremien zu Ländern und Themen eingerichtet, die unabhängig und öffentlich berichten. So kann zum Beispiel niemand mehr behaupten, dass Menschenrechtsverletzungen in seinem Land nicht stattgefunden hätten", betont Bettina Hildebrand. Allein die Existenz des Menschenrechtsrates könne also etwas erreichen.



Der Menschenrechtsrat kann nämlich mit Resolutionen Druck ausüben und durch Monitoring-Prozesse überwachen, wo es an Fortschritten in den Mitgliedsländern fehlt. Der größte Nutzen kann vielleicht mit einer Überwachungskamera verglichen werden: Sie verhindert kein Verbrechen. Aber sie wirkt allein durch ihre Existenz abschreckend. Sie motiviert, sich an die Regeln zu halten. Und sie kann bei der Aufklärung helfen.