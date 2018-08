Russland muss Entschädigung an Pussy Riot zahlen. Archivbild Quelle: Maxim Shipenkov/EPA/dpa

Mit der Verurteilung von drei Mitgliedern der Protest-Punkband Pussy Riot hat Russland deren Menschenrechte gleich mehrfach verletzt. So entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.



Russland muss nun je 16.000 Euro Schmerzensgeld an zwei der Frauen zahlen. Der anderen stehen 5.000 Euro zu. Außerdem haben die drei Anspruch auf 11.760 Euro Schadenersatz. Beide Seiten können das Urteil innerhalb von drei Monaten anfechten.