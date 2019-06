Proteste gegen den Drogenkrieg auf den Philippinen. Archivbild

Quelle: Bullit Marquez/AP/dpa

Die Philippinen lehnen eine Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen im "Krieg gegen Drogen" durch die Vereinten Nationen entschieden ab. "Wir weisen die in böswilliger Absicht gemachte Forderung zurück", hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Manila.



Elf UN-Sonderberichterstatter hatten am Freitag gefordert, Ermittlungen zu der "erschreckend hohen Zahl von rechtswidrigen Todesfällen und Morden durch die Polizei" im Kontext des sogenannten Drogenkriegs aufzunehmen.