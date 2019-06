Rodrigo Duterte führt einen Anti-Drogen-Krieg. Archivbild

Quelle: Str/EPA/dpa

Nach Berichten über massive Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen haben UN-Experten die Vereinten Nationen aufgerufen, die Lage in dem Land genauer zu untersuchen. Seit dem Amtsantritt von Präsident Rodrigo Duterte habe sich die Lage den Experten zufolge stark verschlechtert.



Die Regierung in Manila reagierte empört und sprach von "Einmischungen" in die nationale Souveränität. Die Sonderberichterstatter verbreiteten voreingenommene Berichte, sagte Präsidentensprecher Salvador Panelo.