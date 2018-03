Zerstörtes Gebiet nach Luftangriffen auf Ost-Ghuta Quelle: dpa

In mehr als 50 Ländern weltweit sind aus Sicht der UN die Menschenrechte bedroht oder werden auf brutale Weise missachtet. Verantwortlich dafür seien Politiker mit äußerst bedenklichen Zügen, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Said Raad al-Hussein.



Neben der humanitären Katastrophe in Syrien beklagte der UN-Hochkommissar die Lage im Jemen, in Libyen, den Philippinen und Myanmar. Aber auch der Erfolg der Populisten in vielen EU-Staaten seit der Flüchtlingskrise sei bedenklich.