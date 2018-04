Die Staatskanzlei der estnischen Regierung. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Estland hat 49 russische Beamte und Funktionäre wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverstöße auf eine "schwarze Liste" gesetzt. Im Zuge des sogenannten "Magnitsky Act" billigte die Regierung eine Namensliste mit Einreiseverboten. Damit wolle man auf Verstöße gegen internationales Recht in Russland aufmerksam machen.



Die Sanktionen richten sich gegen Personen, die in den Fall um den 2009 unter rätselhaften Umständen qualvoll in Haft gestorbenen russischen Anwalt Sergej Magnizki verwickelt sind.