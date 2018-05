Elon Musk, Geschäftsführer von Tesla Motors Quelle: imago

Elon Musk, Geschäftsführer von Tesla, ist anderer Meinung. Bereits letzte Woche stellte er einen elektrischen Truck vor. Der Tesla Semi könnte beim zulässigen Gesamtgewicht von rund 36 Tonnen und Durchschnittstempo auf der Autobahn 500 Meilen (800 Kilometer) am Stück schaffen, erklärte Musk. Die Batterie könne innerhalb von 30 Minuten Strom für 400 Meilen Reichweite laden, während gleichzeitig die Ladung gelöscht werde. Auch optisch unterscheidet sich das neue Modell von seiner Konkurrenz: Der Tesla Semi hebt sich mit einer aerodynamischen Fahrerkabine vom Design her ab. Der Fahrer sitzt in der Mitte, flankiert von großen Bildschirmen an jeder Seite.