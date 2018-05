Heute steht die "Engel"-Apotheke im Merck-Haus am Luisenplatz im Darmstädter Zentrum. Sie ist nach wie vor in Hand der Familie - so wie Merck selbst. Inhaberin Renate Koehler, eine Nachfahrin von Friedrich Jakob in elfter Generation, plant schon die Nachfolge: "Es ist moralisch eine wichtige Sache, dass es in der Familie bleibt."