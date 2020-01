Boris Johnson (l.), Emmanuel Macron und Angela Merkel. Archivbild

Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson dringen auf eine Deeskalation im US-Iran-Konflikt. Merkel habe sowohl mit Macron als auch Johnson telefoniert, sagte ein Regierungssprecher in Berlin.



"In beiden Gesprächen bestand Einigkeit, dass Deeskalation nun dringlich ist. Insbesondere Iran ist in der jetzigen Lage zur Zurückhaltung aufgerufen", so der Sprecher. Außerdem sei man sich einig gewesen, dass die Souveränität des Irak geschützt werden müsse.